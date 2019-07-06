Опубликованы доказательства, что Руслан Плохой гражданин Болгарии

Руслан Плохой обманул СМИ

СМИ сообщают, что Руслан Плохой, кандидат в депутаты ВРУ по 142 избирательному округу пытается отрицать наличие у него второго гражданства.

Одесские журналисты предоставили доказательства о втором гражданстве кандидата в депутаты, однако он продолжает оспаривать появившуюся в СМИ информацию и пытается уверять избирателей и коллег по партии в том, что он является исключительно гражданином Украины.

Руслан Плохой идёт на выборы как кандидат от партии "Слуга народа" и представляет 142 избирательный округ. На данный момент он не признает факт наличия у него паспорта Республики Болгария. Как сообщают СМИ, документ Плохой получил 19 марта 2013 года. Информация об этом есть в открытом доступе - в протоколе Совета по гражданству Министерства правосудия Болгарии №62 от 2012 года и в указе президента Республики Болгария №139 от 2012 года.

Факт второго гражданства у Руслана Плохого подтверждается также открытым реестром избирателей на выборах в Европейский парламент Болгарии. Известно, что 29 мая 2019 года фамилии кандидата в нардепы от "Слуги народа" и его отца были включены в списки граждан, имеющих право голосовать. Подобный инцидент был бы невозможен без болгарского паспорта, что в очередной раз говорит о том, что Руслан Плохой имеет гражданство Болгарии.

Плохой не только получил в Болгарии паспорт, но и открыл там бизнес – компанию "Инициатива групп". Право собственности официально подтверждено на сайте торгового реестра и реестра некоммерческих юридических лиц Агентства по вопросам регистрации Министерства юстиции Республики Болгария и на сайте Министерства внутренних дел страны.

Болгарский паспорт позволил Плохому быстро увеличить оборот компании и кроме реализации животноводческой и земледельческой продукции, уже через год появились новые направления: продажа торгового оборудования, программного обеспечения, услуги логистики, торговое посредничество и внешняя торговля.

Доказательства наличия у Плохого кандидата паспорта Болгарии доступны по ссылке.

Ранее стало известно, что кандидат в народные депутаты по 142 избирательному округу Руслан Плохой, который является сыном известного рейдера, скрыл от партии "Слуга народа" свой болгарский паспорт.