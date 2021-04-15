Опубликовали сборник распространенных вопросов о Covid-вакцинации

В пособии объясняется, кому нельзя делать прививку. Фото: pixabay.com

Центр общественного здравоохранения опубликовал сборник с ответами на 100 самых распространенных вопросов о Covid-вакцинации.

В руководстве объясняется принцип работы различных типов вакцин, сообщает ЦОС в Facebook. Подробно рассказывается о составе препаратов для прививки и противопоказаниях для них.

"Вскоре появятся и бумажные экземпляры, которые получат врачи и медсестры во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

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За последние сутки в Украине выявили 16 427 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 903 765 украинцев.