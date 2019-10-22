Опрос показал, сколько украинцев доверяют российским СМИ

Провели опрос, интересуются ли украинцы новостями из росСМИ. Фото: dif.org.ua

Международная организация Internews обнародовала результаты опроса украинцев. Темой стало использование российских СМИ как источника информации.

Опрос проводила международная организация Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Информацию собирали методом личного интервьюирования украинский возрасте от 18 до 65 лет. В общем опросили 4056 человек.

13% опрошенных признались, что используют российские СМИ как источник информации. При этом 80% опрошенных не берут эту информацию к сведению.

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51% респондентов, отвечая на вопросы интервью, заявили, что их окружение не использует росЗМИ, а еще 30% ответили утвердительно.

35% респондентов используют новости в подаче российских средств массовой информации как альтернативную точку зрения, 22% считают их интересными, а 21% опрошенных удобнее читать новости на русском языке. Также 4% опрошенных считают, что СМИ России правдивые и независимы.

Российские силовики заставляют интернет провайдеров собирать информацию о жителях Крыма, нелояльных к оккупантам.