Провайдеров в Крыму заставляют следить за пользователями

Дмитрий Карелин до 2014 года имел звание офицера СБУ. Предал присяге и перешел на сторону оккупантов. Фото: СБУ

Российские силовики заставляют интернет провайдеров собирать информацию о жителях Крыма, нелояльных к оккупантам.

Давлением занимается предатель Украины, бывший офицер СБУ Дмитрий Карелин, пишет пресс-служба СБУ.

"Формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций", - говорится в сообщении.

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Проукраинского активиста Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном россиянами городе Саки. Мужчину подозревают в терроризме, якобы он занимался изготовлением взрывчатки.