Определили регионы Украины, где больше всего свирепствует ВИЧ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Фото: Минздрав Украины

По состоянию на 1 декабря в Украине около 257 тыс. инфицированных ВИЧ. Каждый третий больной не знает о своем статусе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 декабря.

По его словам, больше всего вирус распространен в четырех областях.

"Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является второй по величине среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Эпидемия географически неоднородна и больше всего ее бремя испытывают юго-восточные области - Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая", - сказал Ляшко.

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Добавил, что в прошлом году в Украине 2,5 млн человек обследовались на ВИЧ: у 19 тыс. диагностировали вирус, 18 тыс. - начали лечение.

За последние пять лет количество смертей от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, в Украине уменьшилось втрое. Однако из-за Covid-пандемии наблюдается значительное снижение тестирования на ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты, добавил глава Минздрава.

"В прошлом году 2,5 тыс. человек с ВИЧ умерли. Основная причина - поздняя диагностика болезни. Несмотря на все наши усилия, у каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция обнаружили уже на стадии СПИДа", - подчеркнул Ляшко.

Кампания Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека. Вакцина будет работать так же, как и от коронавируса. В ее основе будет лежать та же мРНК-1644 - технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антиген-возбудителе болезни.