Определили одно из смертельно опасных осложнений Covid-19

Одним из самых серьезных осложнений коронавируса является тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах - тромбы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В зависимости от места образования, тромбоз может быть венозный или артериальный. Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться кровеносными сосудами и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА потенциально могут привести к смерти" , - объяснили в Минздраве.

Автор: Минздрав Украины Симптомы тромбоза и факторы риска образования тромбов

Сейчас все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, приводящей к образованию тромбов у больных Covid-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у большей половины умерших от Covid-19.

Еще одно исследование провели во Франции и Нидерландах. Оно свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.

"Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных Covid-19 до сих пор изучают, методы его лечения и профилактики являются доказательными и известными врачам. Тромбоз у больных Covid-19 - довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.", - подчеркнули в Минздраве.

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Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом. Это произошло из-за осложнения у инфицированных. Больные попали в Covid-отделение больницы с тяжелым течением болезни. Впоследствии к коронавирусу добавились еще и симптомы тромбоза.