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вторник, 20 августа 2019 21:27

Оперные певцы и ONUKA: рассказали подробности Шествия достоинства
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К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились более 7 тыс. ветеранов
Фото: пресс-служба
К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились более 7 тыс. ветеранов
Режиссером Шествия достоинства стал Алан Бадоев
К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились более 7 тыс. ветеранов
К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились более 7 тыс. ветеранов

В Киеве готовятся к празднованию Дня Независимости. В мероприятии примут участие 5 оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

"Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на людей - их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День Независимости будет человек - наши талантливые соотечественники, приезжающие со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свою страну", - комментирует режиссер Алан Бадоев.

"День Независимости - это наша с вами история. И она не о силе, а о людях. Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта - людей, которые создают историю нашего государства", - добавляет режиссер-постановщик Елена Коляденко.

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Участие в событии примет ONUKA - Ната Жижченко будет петь в торжественной части мероприятия, а саунд-продюсер группы Евгений Филатов спродюсирует музыку к одной из частей торжества.

Автор: пресс-служба
  Режиссером Шествия достоинства стал Алан Бадоев
Режиссером Шествия достоинства стал Алан Бадоев

"Я очень благодарна Алану Бадоеву за приглашение принять участие в Шествии достоинства. Для меня это большая честь. Особенно учитывая концепцию мероприятия, где человек, а не техника занимает центральное место. Я надеюсь, что шествие действительно станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины", - говорит ONUKA.

В Шествии достоинства также примут участие известные на весь мир оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы), оперные певицы Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералия") и Анжелина Швачка. Специальным гостем события станет композитор Мирослав Скорик.

На данный момент проходят ежедневные репетиции. Походка достоинства запланирована на утро 24 августа.

Автор: пресс-служба
  Специальным гостем события станет композитор Мирослав Скорик
Специальным гостем события станет композитор Мирослав Скорик

Министерство иностранных дел запускает флешмоб #SelfieWithFlag ко Дню государственного флага Украины.

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