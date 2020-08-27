ОП бестолково оправдался за номер ко Дню Независимости

В Офисе президента опубликовали полную версию концерта ко Дню Независимости. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента опубликовали полную версию концерта ко Дню Независимости, отметив использованные фрагменты музыкальных произведений и имена авторов. Там утверждают, что разрешение на использование этих фрагментов не требуется.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В ОП ссылаются на закон "Об авторском праве и смежных правах", который при некоторых условиях разрешает использование фрагментов песен без согласия автора. Но при условии указания имени автора и источника заимствования.

В День Независимости офис президента не придерживался требований статьи, на которую сейчас ссылается. 24 августа подпись к песням содержала только название композиции и год выпуска. Пометка об авторе слов и музыки перед каждой песней появилась только сейчас.

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Концерт "песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" — хор и Верка Сердючка. Песни группы "Тартак "Понад хмарами" и "Нет, я не ту кохав" исполнили Нина Матвиенко и Потап с Павлом Зибровым соответственно. Представитель "Океана Ельзи" Виктория Хоменко говорит, что в отношении использования песни "Океана Эльзы" к ней не обращались. Лидер группы "Тартак" Александр Положинский также заявил, что песню группы взяли для концерта, не спросив его.