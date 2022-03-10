ООН назвала количество погибших в результате войны украинцев

Стало известно, сколько мирного населения погибло из-за агрессии РФ против Украины. Фото - zn.ua

Стало известно, сколько мирного населения погибло в Украине из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

О количестве погибших и раненых сообщили управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в четверг, 10 марта.

По данным ведомства, со времени нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года погибли по меньшей мере 549 гражданских, еще 957 человек получили ранения. Смерть гражданского населения вызвали взрывы и обстрелы.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в своде.

В ООН отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из Волновахи, Мариуполя, Изюма, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. В "горячих точках" зафиксированы сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса

По подтвержденным данным ООН, погиб 101 человек, 67 женщин, 9 мальчиков и 6 девочек, тогда как пол 26 детей и 340 взрослых пока не удалось установить. Среди 957 раненых – 14 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

Более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин М. Рассел.

Украина побеждает российского врага и не остановить этого, заявил второй президент Украины Леонид Кучма. "Украинцы! Родные мои! Мы разного возраста и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы. И я горд быть с вами одного имени. За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность", - сказал Кучма.