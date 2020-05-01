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пятница, 01 мая 2020 14:10

"Она не моя и этого достаточно" - Венедиктова про незадекларированную квартиру

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&quot;Она не моя и этого достаточно&quot; - Венедиктова про незадекларированную квартиру
Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 18 марта. Фото: Генпрокуратура Украины

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью hromadske, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому она не указана в декларации.

- Эта квартира не в моей собственности, и этого достаточно для ответа. У публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду оберегать. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете ставить. И эти вопросы будут нарушать охраняемые законом интересы других лиц, потому что журналисты будут звонить, приходить, допрашивать, - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора в ее декларации за 2019 нет никаких нарушений, а выпуск программы "Схемы", где сообщают об этой квартире, связан с 2020 годом.

Венедиктова заверила, что если будет жить предусмотренный законом период времени в этой квартире, то она укажет это в декларации.

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Журналисты проекта "Схемы" сообщили, что Венедиктова и ее муж в декларациях по итогам 2019 утверждают, что живут в Харьковской области, однако в действительности проживали в Киеве. Против генерального прокурора Ирины Венедиктов открыли дело за недекларирование имущества.

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