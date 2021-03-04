Омбудсмен Денисова оспаривает в суде создание платных камер в СИЗО

Пилотный проект по созданию в СИЗО платных камер является дискриминационным. Так считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. И уже подала иск в Окружной административный суд Киева в Министерство юстиции Украины, в котором требует отменить указ о введении платных камер в следственных изоляторах.
Суд открыл производство по делу. Первое заседание назначено на 18 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
.Денисова просит суд признать противоправным приказ Минюста от 6 мая 2020 года "Об утверждении Порядка проведения экспериментального проекта по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".
Омбудсмен также требует обязать ответчика исключить спорный приказ из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины.
В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. В ней стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн.
Комментарии