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понедельник, 20 мая 2019 18:48

Около 50 нардепов-мажоритарщиков, Труханов, Кернес и ряд других мэров договорились объединиться в общую партию на выборах в Раду – Хомутынник

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Около 50 нардепов-мажоритарщиков, Труханов, Кернес и ряд других мэров договорились объединиться в общую партию на выборах в Раду – Хомутынник

Партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах, сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.

"В настоящее время есть две партии - "Доверяй делам", "Видродження". Есть "Наш край", но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров – народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы "Воля народа", просто самовыдвиженцы", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Сопредседатель "Видродження" отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

При этом Хомутынник отметил, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент как мажоритарщики.

"У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии", - сообщил он.

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

"Мы делаем открытый призыв для всех, необязательно депутатов, - для всех региональных элит и лидеров местного самоуправления, мэров городов, председателей областных советов, народных депутатов, депутатов других уровней к тому, чтобы объединиться для участия в парламентских выборах, которые будут досрочными, по всей видимости", - рассказал Хомутынник.

"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - сказал он.

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20
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