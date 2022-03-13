Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем

Мелитопольцы обращения и самих оккупантов посылают в международно известном направлении. Фото: скриншот

В Запорожской области во временно оккупированном россиянами Мелитополе разъезжает военная техника, с которой громкоговорителями на русском языке предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Как свидетельствует видео, записанное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – за российским кораблем, сообщает "Украинская правда".

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"Гражданская администрация Мелитополя с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18:00 до 6:00 вводят комендантский час", - говорится в сообщении оккупантов.

После захвата Мелитополя функции полиции в городе российские оккупанты поручили военизированному подразделению из так называемых ЛДНР. Подразделения ДНР/ЛНР российские оккупанты ввели в Мелитополь для давления на активистов и силового противодействия ежедневным митингам сопротивления российской оккупации. 11 марта оккупанты похитили мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Преступление было совершено группой из 10 человек. В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".