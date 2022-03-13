Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1719
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3366
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8595
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7374
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 114645
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6869
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2952
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2844
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6759
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
5
7
5
4
7
Россияне 49 раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Россияне 49 раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Херсон – это Украина: сотни горожан вышли на протест
Херсон – это Украина: сотни горожан вышли на протест
В ВСУ новый &quot;улов&quot; – вражеское подразделение уничтожили, технику забрали
В ВСУ новый "улов" – вражеское подразделение уничтожили, технику забрали
Отправились в ад: ВСУ &quot;покрошили&quot; очередных командиров оккупантов
Отправились в ад: ВСУ "покрошили" очередных командиров оккупантов
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
Видео
Все видео
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 675
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 342
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3204
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4509
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8973
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 990
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 12:23

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем

  Комментировать
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Мелитопольцы обращения и самих оккупантов посылают в международно известном направлении. Фото: скриншот

В Запорожской области во временно оккупированном россиянами Мелитополе разъезжает военная техника, с которой громкоговорителями на русском языке предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Как свидетельствует видео, записанное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – за российским кораблем, сообщает "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будем жить по-новому" - окупанты назначили "мэра" Мелитополя

"Гражданская администрация Мелитополя с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18:00 до 6:00 вводят комендантский час", - говорится в сообщении оккупантов.

После захвата Мелитополя функции полиции в городе российские оккупанты поручили военизированному подразделению из так называемых ЛДНР. Подразделения ДНР/ЛНР российские оккупанты ввели в Мелитополь для давления на активистов и силового противодействия ежедневным митингам сопротивления российской оккупации.

11 марта оккупанты похитили мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Преступление было совершено группой из 10 человек.

В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 1 Просмотров: 114645
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 48817
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46147
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки ВСУ
5
 Просмотров: 40061
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 34863
Общество
НАТО может вмешаться в войну в Украине – президент Польши назвал причину
НАТО может вмешаться в войну в Украине – президент Польши назвал причину Просмотров: 135
На Харьковщине оккупанты обстреляли людей у остановки - есть погибшие
На Харьковщине оккупанты обстреляли людей у остановки - есть погибшие Просмотров: 72
Россияне 49 раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Россияне 49 раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
5
 Просмотров: 63
"Нас бросают на бабки на*уй!": оккупанты жалуются, что им не платят деньги за убийства украинцев
"Нас бросают на бабки на*уй!": оккупанты жалуются, что им не платят деньги за убийства украинцев Просмотров: 261
Обстрел Яворивского полигона: 35 человек погибли, 134 травмированы
Обстрел Яворивского полигона: 35 человек погибли, 134 травмированы Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней
Голосов: 60503
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть