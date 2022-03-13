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воскресенье, 13 марта 2022 07:36

Оккупанты задним числом освобождают военных, попавших в плен в Украине

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Оккупанты задним числом освобождают военных, попавших в плен в Украине
Оккупанты решили уволить со службы посланных на войну против Украины и попавших в плен военных. Фото: news.obozrevatel.com

Российское военное командование решило уволить со службы посланных на войну против Украины попавших в плен военных. Увольнение датируется задним числом – 23 февраля, то есть за день до вторжения войск страны-агрессора на украинскую территорию.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"10 марта вышел приказ Министра обороны РФ "Об оптимизации условий проведения специальной военной операции на территории Украины путем принятия срочных кадровых решений". А ситуация такова: несколько сотен российских военных попали в плен и их теперь показывают по всем телеканалам, как в Украине, так и за рубежом, поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу решил наказать "изменников родины", уволив их с военной службы задним числом".

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По словам Цымбалюка, это означает, что в провале военной операции, в колоссальном количестве потерянной техники, в гибели тысяч военнослужащих, в сотнях сбитых самолетов и вертолетов Сергей Шойгу не обвиняет свой Генштаб, бездарно спланировавший спецоперацию. Вину в РФ возлагают на тех, кто "верой и правдой служил своей родине" и просто случайно остался жив, хоть и в плену.

"Следующим шагом генерала Шойгу станет увольнение погибших бойцов во время спецоперации в Украине, чтобы не выплачивать многомиллиардную компенсацию семьям погибших", - говорит Цымбалюк.

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.

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