Оккупанты с новой силой атаковали ВСУ: двое воинов в больнице

Оккупант сбросили на ВСУ гранаты. Фото: facebook.com/pressjfo.news

28 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное, сообщают в ООС.

Так, вчера в направлении Крымского Новоайдарского района Луганской области боевики дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки в Новопсковском районе Луганской области. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Лебединское Волновахского района и Широкино Мариупольского района Донецкой области оккупанты сбросили с беспилотника ВОГ-17.

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Сегодня утром российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого-4 Попаснянского района Луганской области с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. У Песков в Ясиноватском районе Донецкой области целились из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

29 сентября на Харьковщине будут прощаться с украинским военнослужащим, старшим солдатом Виктором Молостовым. Воин погиб на Донбассе 26 сентября во время выполнения боевой задачи. Церемония прощания состоится в 13:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета. В военнослужащего остались жена и двое детей.