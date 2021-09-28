На Донбассе ранили двух военных ВСУ

С начала суток российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В частности, в направлении Крымского враг дважды вел прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
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Дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов 120-го калибра.
В результате вражеских обстрелов двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.
ВСУ открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огонь.
29 сентября на Харьковщине будут прощаться с украинским военнослужащим, старшим солдатом Виктором Молостовым. Воин погиб на Донбассе 26 сентября во время выполнения боевой задачи.
В этот день вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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