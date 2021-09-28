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вторник, 28 сентября 2021 19:48

Назвали имя воина, погибшего в воскресенье на Донбассе

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Назвали имя воина, погибшего в воскресенье на Донбассе
На Харьковщине похоронят украинского воина Виктора Молостового. Фото: ua.news

29 сентября на Харьковщине будут прощаться с украинским военнослужащим, старшим солдатом Виктором Молостовым.

Воин погиб на Донбассе 26 сентября во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщил председатель Сахновщинской территориальной общины Владимир Суэцкий, передает Суспильне.

Церемония прощания состоится в 13:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета. В военнослужащего остались жена и двое детей.

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49-летний погибший был командиром боевой машины 54 отдельной механизированной бригады. Молостового мобилизовали в 2015-2016. После мобилизации мужчина заключил военный контракт.

26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройстве и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести, отчитываются в ООС.

В этот день оккупанты целились только по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может быть до 2,5 тыс. кадровых российских военных. Он сообщил, что эти люди в основном курируют боевиков и полностью подконтрольны Москве. По его словам, они также участвовали в так называемых выборах в Думу.

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