Оккупационные власти прикрыла свободный въезд в Крым

Въезд в Крым позволили только с ПЦР-тестами. Фото: ukrinform.ua

С 17 апреля в Крым запретили въезд "иностранным гражданам и лицам без гражданства" без ПЦР-тесты на коронавирус. Также оккупационная власть обязала заполнять специальную анкету.

Соответствующие изменения в действующие правила внес главарь оккупантов Сергей Аксенов.

Об этом пишет издание Крим.Реалии.

Результаты ПЦР-теста люди должны разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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По данным оккупантов, в течение суток 17 апреля в Крыму обнаружили 99 новых зараженных коронавируса. Из них 66 получили положительный результат теста на COVID-19 при обращении за медицинской помощью. Остальные люди раньше контактировали с зарегистрированными больными.

Правозащитники рассказывают, что реальное число зараженных полуострове - гораздо больше.

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика. Они использовались для транспортировки пассажиров к временно оккупированного Крыма в аэропорт Симферополя.