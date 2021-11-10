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среда, 10 ноября 2021 07:59

"Охотники за наркотиками": украинцы ринулись в чат-бот сообщать о закладчиках
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Фото: facebook.com/Bilosh

В чат-бот DrugHunters ("Охотники за наркотиками") поступило 52 обращения от граждан об обнаруженных закладок и их распространителях.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"У нас есть первые результаты работы чат-бота DrugHunters. В настоящее время по городам поступило 52 обращения от граждан. Львиная доля из них - проверить работу чат-бота.", - написал Белошицкий.

Добавил, что благодаря сообщению граждан из чат-бота в Кропивницком патрульне уже обнаружили закладки.

"На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограждения. Это была закладка", - отметил чиновник.

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В Житомире очевидец на чат-бот сообщил, что подозреваемый мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома. Прорабатывая обращение, патрульные обнаружили два бумажных свертка.

По словам Белошицкого, пилотные версии чат-бота DrugHunters работали во Львове и Одессе и доказали свою эффективность.

С помощью этой программы стражи порядка обнаружили сотни мест с закладками. Также задерживали лиц, их распространяющих.

9 ноября на территории Украины в Telegram заработал чат-бот, в котором анонимно можно сообщить патрульным об обнаружении наркотических веществ и самих заложников.

От 1 млн до 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики. Ежегодно это количество увеличивается на 8-10%, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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10
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