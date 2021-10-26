Наркомания в Украине достигла шокирующих показателей

До 1,5 млн украинцев потребляют наркотики. Фото: pixabay.com

От 1 млн до 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики. Ежегодно это количество увеличивается на 8-10%.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, пишет Суспільне.

"Темпы роста наркомании в Украине одни из самых высоких в мире", - подчеркнула Венедиктова.

Ежегодно наркотики становятся причиной смерти около 1 тыс. человек. При этом от наркомании и связанных с ней болезней умирает около 120 тыс. украинцев, отметила генпрокурор.

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Добавила, что около 20% объемов наркотиков в Украине распространяют с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществляли с помощью интернета. В этом году правоохранители провели учет 24,5 тыс. уголовных правонарушений в сфере обращения наркотических средств", - сказала Венедиктова.

Больше всего таких преступлений зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз - до 1 тыс. кг против 5 тыс., изъятых в 2020-м, подчеркнула Венедиктова.

В Киевской области правоохранители разоблачили три мощных нарколаборатории. Сбывали "товар" через интернет в крупных размерах.