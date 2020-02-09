Офис генпрокурора очистился от старых кадров более чем на половину

Виктор Чумак рассказал о кадровых изменениях в Офисе прокурора. Фото: ТСН

В новосозданном Офисе генерального прокурора из 1339 прокуроров бывшей ГПУ успешно прошли аттестацию и остались работать всего 629 человек.

Одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты, сообщил заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода".

"Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они несправедливы. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то у кого-то подсмотрел".

"Никто никогда за 28 лет в стране такого (аттестации - ред.) не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения", отметил он.

Еще одним элементом аттестации были собеседования, которые проводили 6 кадровых комиссий. В их состав входили заместители генпрокурора, представители общественности, и представители, "делегированные международными организациями".

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"Это (делегированные международными организациями представители - ред.) были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно - странами Европы, а также США", уточнил заместитель генпрокурора.

В сентябре Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Генпрокурор теперь должен иметь высшее юридическое образование. Он может создавать специализированные прокуратуры. Региональные и местные отделения становятся областными и окружными. Количество сотрудников уменьшают с 15 тыс. До 10 тыс. Национальная академия прокуратуры превращается в Тренинговый центр прокуроров. Реформу планируют завершить за два года. С 20 ноября 2019-го прокуратура не ведет расследований. Офис генпрокурора только координирует их.