Заместитель генпрокурора рассказал, как будут обновлять прокуратуру

Прокуратуру будут обновлять в течение 2 лет. Фото: Главком

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак назвал ожидаемые сроки обновления органов прокуратуры.

"Нам карт-бланш дан на два года ... но мы справимся раньше", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Чумак рассказал, что после аттестации прокуроров Офиса генпрокурора продолжается заполнение вакансий, которые возникли.

С 1 марта и до конца мая состоится аттестация прокуроров областных прокуратур.

"Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше трех тысяч. Они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, а затем по очереди будут приезжать по соответствующим группам для того, чтобы не оголять там прокуратуры и проходить собеседования", - рассказал Чумак.

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После этого, сказал он, надо так же провести аттестацию и местных прокуроров, которых больше всего - около пяти тысяч.

В сентябре Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Генпрокурор теперь должен иметь высшее юридическое образование. Он может создавать специализированные прокуратуры. Региональные и местные отделения становятся областными и окружными. Количество сотрудников уменьшают с 15 тыс. До 10 тыс. Национальная академия прокуратуры превращается в Тренинговый центр прокуроров. Реформу планируют завершить за два года. С 20 ноября 2019-го прокуратура не ведет расследований. Офис генпрокурора только координирует их.