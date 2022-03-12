"Офицеры себе в ноги стреляют, их подшивают и снова отправляют долбо*ов" - перехваченные разговоры оккупантов

Из убитых российских военных сформировали целый состав и отправили 8 вагонов тел Фото: принт-скрин видео

Российские фашисты продолжают делиться со своими родственниками подробностями своего бесславного пребывания на чужой родине. Из убитых российских военных сформировали целый состав и отправили 8 вагонов тел.

Цикл перехваченных разговоров оккупантов опубликовали в Telegram-канале Правда Геращенко.

"Я в ах*е просто куда нас привезли, пид*ы, по нам х*т 14 день, с*а, как х*й знает кого, б*ь!", - делится впечатлениями воин.

Бывшая жена оккупанта спрашивает, пьян ли он. На что оккупант отвечает, что выпил, потому что ему очень страшно находиться здесь.

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"Дома грабим, чтобы пожрать, б**я, ни сигарет – ни**я, чай курим. Это пи**ец. Здесь мы мопед сх**ли, поехали в магазин, ограбили, набрали синьки, взяли, вчера дом ограбили, курицу замариновали, поели... Два эшелона 8 вагонов "200" из всех бригад которых здесь 8 штук, отправили домой! Просто едешь, смотришь в окно – трупаки валяются наши пацаны. Тут офицеры вешаются, сами себе в ноги стреляют, чтобы из отвезли в Москву, в Питер, их подшивают и обратно сюда отправляют долб**ов", - говорит российский военный.

Враги находятся на территории Украины без топлива и снабжения. Оккупанты деморализованы и напуганы. Цикл перехвата разговоров русских оккупантов был опубликован в Telegram-канале Правда Геращенко.