Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд

16 июля украинцы пикетировали Конституционный Суд, в закрытом режиме рассматривает представление о конституционности закона о декоммунизации.

Фото: Анатолий Гаевский

В 9:30 возле забора суда собирается около сотни человек, устанавливают импровизированную сцену. Вынимают плакаты с надписями: "Судья, а ты сохранил свой партбилет?", "Симоненко одобряет!", "Back to the USSR", "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок!". Крепят "доску почета" с портретами судей, депутатов Новинского, Добкина, Шуфрича, мэра Харькова Кернеса и других.

Основатель фонда помощи армии "Повернись живим" Виталий Дейнега крепит плакат к забору КСУ: "Собираем мирный митинг. Здесь исключительно активисты, сторонники фонда, пришли заявить о своей позиции. Плакаты рисовали вчера. Я рисую плохо, поэтому не знаю, это можно показывать людям ", - демонстрирует собственноручно нарисованный плакат с надписью: "До улицы Моторолы через площадь Ленина".

100 лет назад эти ребята делали то же самое, что сейчас делают российские наемники



"Если Конституционный Суд отменит декоммунизацию, то завтра начнут возвращаться площади Ленина. 100 лет назад эти ребята делали то же самое, что сейчас делают российские наемники", - добавляет.

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Автор: Анатолий Гаевский "100 лет назад эти ребята делали то же самое, что сейчас делают российские наемники" - говорит Виталий Дейнега

Среди участников митинга - музыкант группы ДахаБраха Марко Галаневич: "Суд может отменить прогрессивный и правильный закон о декоммунизации, что нас двигал вперед, в будущее подальше от "совка" и тяжелой советской действительности. Но его может не стать. Поэтому пришел сюда показать, что есть люди, которые с этим не согласны ".

подальше от "совка" и тяжелой советской действительности

Автор: Анатолий Гаевский "Суд может отменить прогрессивный и правильный закон", - говорит музыкант группы ДахаБраха Марко Галаневич

Неподалеку проходит акция представителей партий "Свобода" и "Национальный корпус". Фонд "Вернись живым" предварительно просил не брать на митинг партийной символики, потому площадь перед Конституционным Судом условно делят без споров.

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Автор: Анатолий Гаевский Неподалеку проходила акция представителей партий "Свобода" и "Национальный корпус"

Участникам митинга раздают красные треугольники ткани, которые символизируют пионерские гастуки. Люди одевают их на себя.

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"Я не просто так надеваю этот "галстук", - говорит со сцены Виталий Дейнега. - Мы все о коммунизме говорим, как о чем-то смешном. Но не смешно от сегодняшнего Конституционного Суда, в его составе есть три человека, которые привели Януковича к тотальной власти. Также хочу передать привет 46 депутатам, которые написали этот иск и просят вернуть для нас улицы названы в честь убийц. Также хочу передать привет председателю одной из самых рейтингвых политсил, который предполагает, что такие вещи, как декоммунизация, могут отменяться местными референдумами. Наш фонд аполитичная организация, но мы не будем терпеть политиков, которые снимают с себя ответственность ".

Автор: Анатолий Гаевский Участники митинга сняли с себя "пионерские галстуки, декомунизировав себя" и повесили на забор Конституционного Суда

Виталий предлагает участникам митинга снять с себя "пионерские галстуки, декомунизировав себя" и повесить на забор Конституционного Суда. "В Киеве никогда не может быть двух вещей одновременно: украинских патриотов и монументов Ленину", - говорит.

Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"