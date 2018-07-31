Одним из убийц "Сармата" оказался бывший участник войны на Донбассе

Один из убийц "Сармата" - боец расформированной роты "Торнадо" Артем Матюшин. Фото: Facebook

В убийстве АТОвца "Сармата" подозревают бойца расформированной роты "Торнадо" Артема Матюшина.

Об этом рассказал замкомроты "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Матюшин умело обращался с оружием.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Участвовал в боевых действиях. Был дисциплинированный, трезвый и умело обращался с оружием. В 2015 году было задержано семь бойцов "Торнадо" и командир Онищенко Руслан. Я как первый заместитель командир Торнадо возглавил батальон. С личным составом были выведены из зоны АТО, в город Боярку Киевской обл. ", - написал он.

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Сегодня, 31 июля, в Бердянске на Запорожье был застрелен активист, участник АТО Виталий Олешко, позывной "Сармат". По словам очевидцев, нападение на него произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешков по Восточному проспекту, 157. Два человека приехали на красном автомобиле, вероятно, марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили мужчине в спину.