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суббота, 10 июля 2021 20:23

Одна пятая страны живет пропагандой - експертка

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Одна пятая страны живет пропагандой - експертка
Российская пропаганда охватывает одну пятую страны. Фото: Тарас Подолян

Одна пятая страны живет в пропагандистском пузырьке, говорит експертка по коммуникациям Любовь Цибульская.

"Об этом свидетельствует и рейтинг пророссийских партий. Москва работает с местными элитами - органами безопасности и обороны, судами, политиками, активистами. Больше всего - на востоке и юге страны. Однако и другие регионы не остаются без ее внимания. Центральная власть недооценивает эти риски . Осознает их только на выборах. Можно не голосовать за таких кандидатов. Но они часто покупают ключевые должности на местах. Применяют админресурс на голосовании ", - объяснила.

Единственный способ противодействовать - расследовать и разоблачать деятельность агентов влияния Кремля на всех уровнях, рекомендует.

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"Советую читать анализ взломанной почты советника Путина Владислава Суркова - SurkovLeaks. Там очень четко видно, как Кремль работает с регионами. Когда депутат Илья Кива и" Оппозиционная платформа - За жизнь "проводят акцию у посольства США, вроде по освобождению Украины от внешнего управления, понятно, что это методичка из этих писем ".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ ЦИБУЛЬСКОЙ В ЖУРНАЛЕ "КРАИНА"

Нам до сих пор трудно работать с нарративами про фашистов и ультраправых на международной арене, говорит Любовь Цибульская

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10
июля

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