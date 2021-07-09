ЦУкраинцам трудно бороться с пропагандой фашизма - експертка об информационной войне

Любовь Цибульская о чувствительных месседжи российской пропаганды. Фото: Тарас Подолян

Нам до сих пор трудно работать с нарративами про фашистов и ультраправых на международной арене. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" експертка по коммуникациям Любовь Цибульская.

"Россия продвигает тезис, что мы исторически коллаборационисты. Делает это и в отношении стран Балтии, Польши. После взрывов на складах боеприпасов - по Чехии (взрывы в поселке Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Чехия обвиняет в подрыве Россию. -Gazeta.ua). Мол, страна сотрудничала с вермахтом. На Западе все, что касается фашизма, - чувствительная тема, которую никто не терпит. Любые обвинения воспринимают как правду ", - рассказывает.

У нас отнимает много усилий отражения атак и обвинений.

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"Постоянно оправдываемся. Ведет не наступательную, а оборонительную войну. А есть проталкивать свою повестку дня. Есть задача разработать такие нарративы и привлечь другие министерства, чтобы они взяли их в свои коммуникации. Для этого важна внутренняя поддержка общества", - считает Цибульская.

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