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пятница, 09 июля 2021 20:23

ЦУкраинцам трудно бороться с пропагандой фашизма - експертка об информационной войне

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ЦУкраинцам трудно бороться с пропагандой фашизма - експертка об информационной войне
Любовь Цибульская о чувствительных месседжи российской пропаганды. Фото: Тарас Подолян

Нам до сих пор трудно работать с нарративами про фашистов и ультраправых на международной арене. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" експертка по коммуникациям Любовь Цибульская.

"Россия продвигает тезис, что мы исторически коллаборационисты. Делает это и в отношении стран Балтии, Польши. После взрывов на складах боеприпасов - по Чехии (взрывы в поселке Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Чехия обвиняет в подрыве Россию. -Gazeta.ua). Мол, страна сотрудничала с вермахтом. На Западе все, что касается фашизма, - чувствительная тема, которую никто не терпит. Любые обвинения воспринимают как правду ", - рассказывает.

У нас отнимает много усилий отражения атак и обвинений.

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"Постоянно оправдываемся. Ведет не наступательную, а оборонительную войну. А есть проталкивать свою повестку дня. Есть задача разработать такие нарративы и привлечь другие министерства, чтобы они взяли их в свои коммуникации. Для этого важна внутренняя поддержка общества", - считает Цибульская.

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На телеканале "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева устроили "ватный шабаш" из-за того, что ряд народных депутатов зарегистрировали проект постановления о праздновании 80-й годовщины Украинской повстанческой армии и обратились к президенту, чтобы вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

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09
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