Одна область вернулась в список не готовых к ослаблению карантина

По сравнению с предыдущим днем список покинула Черниговская область, а Винницкая - вернулась. Фото: pixabay

6 областей Украины на 24 июля не готовы к ослаблению карантина.

В список вернулась Винницкая область, сообщает Минздрав.

Критериям ослабления карантина не соответствуют Винницкая область, Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Тернопольская область.

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По сравнению с предыдущим днем ​​список покинула Черниговская область, а Винницкая - вернулась.

В регионе вновь превышена динамика распространения коронавируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%. Этот же критерий превышен и в Тернопольской области.

В Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления случаев Covid-19. А в Закарпатской занято 65,48% больничных коек при норме менее 50%.

По состоянию на 24 июля, в Киеве 118 тестов на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Прирост заболеваемости за сутки увеличился на 6 инфицированных. Об этом свидетельствуют данные из мониторинговой таблицы аппарата СНБО.