В Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество больных в Киеве по состоянию на 24 июля. Фото: "Украинская правда"

По состоянию на 24 июля в Киеве 118 тестов на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Прирост заболеваемости за сутки увеличился на 6 инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные из мониторинговой таблицы аппарата СНБО.

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за время пандемии. В Киевской области - 3421.

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За минувшие сутки в Киеве выздоровели 121 больных, один человек умер. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2667 человек, 129 умерли.

Ученые обнаружили новое влияние коронавируса на организм человека. Специалисты утверждают, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце.