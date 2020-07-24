В Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 513
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3699
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2043
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7731
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 873
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 684
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1971
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
3
8
5
4
3
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Видео
Все видео
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 666
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 333
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1323
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5229
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
1 Просмотров: 162
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
пятница, 24 июля 2020 10:08

В Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом

  Комментировать
В Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом
Количество больных в Киеве по состоянию на 24 июля. Фото: "Украинская правда"

По состоянию на 24 июля в Киеве 118 тестов на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Прирост заболеваемости за сутки увеличился на 6 инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные из мониторинговой таблицы аппарата СНБО.

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за время пандемии. В Киевской области - 3421.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра

За минувшие сутки в Киеве выздоровели 121 больных, один человек умер. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2667 человек, 129 умерли.

Ученые обнаружили новое влияние коронавируса на организм человека. Специалисты утверждают, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве зафиксировали 118 новых случаев заболевания коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Лисичанск освободили от сепаратистов

Порошковая, гранулированная или сублимированная: начали массово производить растворимый кофе

Братья стали первыми святыми в истории христианства на Руси

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 1 Просмотров: 47992
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 1 Просмотров: 14508
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 12204
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев Просмотров: 11250
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко 2 Просмотров: 8145
Новости Киева
В полиции отчитались о смерти волонтера Кучапина
В полиции отчитались о смерти волонтера Кучапина Просмотров: 630
Волонтера Кучапина убили, но полиция хочет закрыть дело - друзья погибшего
Волонтера Кучапина убили, но полиция хочет закрыть дело - друзья погибшего Просмотров: 747
На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы
На проспекте Победы нашли велодорожку, что направляла в столбы Просмотров: 99
Американские медузы и рыбы-иглы - в Днепре заметили необычных животных
Американские медузы и рыбы-иглы - в Днепре заметили необычных животных Просмотров: 324
В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману
В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Назвали имя и требования полтавского террориста
2
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
2
Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция
Голосов: 6120
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua