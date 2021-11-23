Одна область не смогла покинуть красную зону карантина

При переходе в новую зону изменятся правила карантина. Фото: pixabay.com

Одесская область должна была 22 ноября выйти из красной зоны карантина, однако эпидемиологические показатели не улучшились.

В регионе оставили самый высокий уровень карантинных ограничений, заявил заместитель губернатора Борис Волошенков во время брифинга 23 ноября.

"Относительно требований - они будут строгими в отношении всех, кто осуществляет контакт с населением и в отношении самого населения. Количество госпитализированных за сутки количество людей, находящихся в клиниках, по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зоне", - сказал он.

При переходе в новую зону изменятся правила карантина. Вакцинированные смогут посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одной прививки, добавил чиновник.

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За прошлые сутки, 22 ноября, было выявлено 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1058, медработников - 231. Умерли 720 больных. Выздоровели 23 107 человек. 270 258 человек вакцинировались от недуга за прошлые сутки. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы - 191 051 человек. В Луганской и Львовской областях по состоянию на 22 ноября стабилизировались Covid-показатели. Они вскоре выйдут из красной зоны карантина.