Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки

За минувшие сутки, 22 ноября, было выявлено 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1058, медработников – 231.
Умерли 720 больных. Выздоровели 23 107 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
"88, 2 процента госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – не имели никакой дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 353 136 человек. От осложнений болезни скончались 82 318 пациентов. Вылечились – 2 796 597 человек.
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270 258 человек вакцинировались от недуга за прошедшие сутки. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.
"С начала вакцинальной кампании привили 12 914 335 человек, из них получили одну дозу - 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек", - добавили в Минздраве.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1631 случай;
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 571 случай;
Днепропетровская область – 1310 случаев;
Донецкая область – 929 случаев;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 390 случаев;
Запорожская область – 847 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 830 случаев;
Кировоградская область – 121 случай;
Луганская область – 233 случая;
Львовская область – 540 случаев;
Николаевская область – 481 случай;
Одесская область – 439 случаев;
Полтавская область – 1141 случай;
Ровенская область – 516 случаев;
Сумская область – 255 случаев;
Тернопольская область – 99 случаев;
Харьковская область – 407 случаев;
Херсонская область – 94 случая;
Хмельницкая область – 263 случая;
Черкасская область – 585 случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черниговская область – 229 случаев.
По состоянию на 22 ноября в красной зоне карантина 18 областей и Киев. Области могут начать выходить из красной зоны уже на этой неделе, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
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