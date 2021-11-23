Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки

В Украине – 12 729 новых случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За минувшие сутки, 22 ноября, было выявлено 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1058, медработников – 231.

Умерли 720 больных. Выздоровели 23 107 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

"88, 2 процента госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – не имели никакой дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 353 136 человек. От осложнений болезни скончались 82 318 пациентов. Вылечились – 2 796 597 человек.

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270 258 человек вакцинировались от недуга за прошедшие сутки. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

"С начала вакцинальной кампании привили 12 914 335 человек, из них получили одну дозу - 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек", - добавили в Минздраве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ровенская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

По состоянию на 22 ноября в красной зоне карантина 18 областей и Киев. Области могут начать выходить из красной зоны уже на этой неделе, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.