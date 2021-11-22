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понедельник, 22 ноября 2021 10:39

Обновили зоны карантина: два красных региона стабилизировали показатели

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В Луганской и Львовской областях по состоянию на 22 ноября стабилизировались Covid-показатели. Они вскоре выйдут из красной зоны карантина.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины, сообщает Министерство здравоохранения. Сейчас он составляет 54,8%.

На оранжевом уровне эпидопасности находятся Закарпатская, Полтавская и Харьковская области. На желтом – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Автор: moz.gov.ua
  Минздрав обновило карантинные зоны
Минздрав обновило карантинные зоны

В красной зоне пока остаются Киев и 18 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Ограничения красной зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров, заведений культуры и массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии вакцинации у 100% педагогов.

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Первой из красной зоны карантина сможет выйти Луганская область. Новые регионы в список самых жестких карантинных ограничений добавлять не будут, сообщил 19 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко. Относительно Луганской области уточнил: область достигла индикаторов, предусматривающих выведение из красного уровня.

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