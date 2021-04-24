Один раскапывает яму, чтобы другой закопал: что такое иллюзия эффективности

Автор: Олег Куцкий Нужна гибкость и скорость адаптации к новым процессам, а не застревающее планирование

Писательница Вера Валле - автор книги "Иллюзия эффективности. Как и почему нас оставляют в дураках ". Она рассказала Gazeta.ua, что такое иллюзия эффективности и в чем она заключается в украинских реалиях.

"Я уже давно работаю в различных корпорациях. Нередко наблюдаю, как люди только создают видимость работы: один раскапывает яму, чтобы другой закопал. Почему 10 человек подписывают один и тот же документ? Спрашиваешь: зачем? - Потому что мы так всегда делали. Мало кто спрашивает себя - почему мы это делаем"? Так возникает иллюзия эффективности.

"Иллюзия эффективности. Как и почему нас оставляют в дураках "- это книга о различных глупостях. О манипуляции производителей продукции, о видимости деятельности правительств, о лжи, об обществе хаоса и постправде. Я попыталась обобщить все мнения по поводу иллюзий, которые окружают обычного человека. Я анализирую, каким образом нас оставляют в дураках три основные сферы индустрии - алкогольная, табачная и фармацевтическая. Общество потребления - это хороший способ затмить разум человеку и сделать его удобным винтиком системы. Это книга о нехватке критического мышления", - говорит писательница.

"Стараюсь объективно относиться к каждой власти. Порошенко, например, только показал видимость реформ, но до конца их не довел. Вроде реформировал полицию, вроде бы и взяток они меньше берут. Но самое большое зло так и осталось - это наша прокуратура, судебная и правоохранительная системы. Поэтому реформа полиции - это иллюзия эффективности. Когда у нас не работает прокуратура и судебная система, а для отвода глаз что-то делается, оно выглядит как иллюзия.

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Часто, чтобы эту иллюзию преодолеть, нужна гибкость и скорость адаптации к новым процессам, а не застревающее планирование", - заключает Вера Валле.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.