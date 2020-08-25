Один из украинских банков признан банкротом - НБУ

Более 90% вкладчиков АО АКБ "АРКАДА" получат вклады в полном объеме. Фото: Reuters

Правление Национального банка Украины приняло решение перевести АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных.

Соответствующее решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Об этом сообщила пресс служба НБУ во вторник, 25 августа.

Как отмечается, причиной банкротства является уменьшение нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

По данным Нацбанка, признание банка "АРКАДА" банкротом не связано с задержкой ввода в эксплуатацию жилых комплексов "Эврика" и "патриотика".

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"Проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. При этом, более 90% вкладчиков АО АКБ "АРКАДА" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их взносов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц ", - сообщили в НБУ.

В ведомстве добавили, что Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В Берлине 25 августа неизвестные в течение одного часа совершили нападение на 2 банка. Ограбление отделений Commerzbank произошли в районах Шенеберґ и Шарлоттенбург.