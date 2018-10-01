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понедельник, 01 октября 2018 19:59

Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей помогал Януковичу бежать из Украины

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Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей помогал Януковичу бежать из Украины
Чепига руководил операцией побега Януковича из Украины. Фото: Delfi

Один из подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери полковник ГРУ Анатолий Чепига-Боширов помогал Януковичу бежать из Украины.

В частности Чепига руководил операцией побега бывшего президента в Россию. Об этом рассказал участник расследования, касающегося личностей "Боширова" и его сообщника "Александра Петрова", Сергей Канев, передает "Громадское".

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию", - отметил Канев.

По словам собеседника, Чепига со своим подразделением спецназа прибыл в Межигорье, охранял там Януковича, после чего транспортировал его в Крым. Как утверждает Канев, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России". Также это звание получил и экс-сотрудник личной охраны президента РФ, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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"О Дюмина все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду и люди, которые в дальнейшем составили костяк ППК "Вагнера", - подчеркнул Канев.

Ранее СМИ сообщили, что выяснили личность одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля - Руслана Боширова. По их версии, Боширов - это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Также удалось пообщаться с жителями села Березовка, в котором долгое время жил господин Чепига.

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