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пятница, 15 мая 2020 21:23

Одесским аграриям частично возместят будущие убытки от засухи

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Одесским аграриям частично возместят будущие убытки от засухи
Аграриям частично возместят убытки от засухи. Фото: Reuters

Одесским аграриям частично возместят будущие убытки от засухи.

Областной совет Одессы принял решение частично возместить будущие убытки от засухи. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Специалисты Управления аграрной политики облгосадминистрации совместно с профильной депутатской комиссией облсовета готовили данный проект.

"По подсчетам специалистов, в результате засухи аграрии Одесской потеряют больше половины урожая озимых, а в южных районах могут погибнуть посевы более чем на 70% угодий.

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Общий ущерб агрофирм может достичь 15 млрд грн. Частично компенсировать убытки принадлежит выделением средств из областного бюджета. Однако область не справится с такой масштабной проблемой собственными силами - необходима срочная помощь от государства ", - отметил глава Управления аграрной политики ОГА Иван Петров.

Он сообщает, что фермеры Одесской области почти на 12 млн. га. в этом году посеяли озимые культуры. Из них на 852 тыс. га.- пшеницу, ячмень - на 580 тыс. га.

В южной части районов Одесской области выпало намного меньше осадков, чем нужно. В то же время, засушливая весна и заморозки только ухудшили ситуацию.

В связи с этим аграрии потеряют 52% урожая озимых.

Разработана программа поддержки аграриев предусматривает частичную компенсацию стоимости базовых семян сельскохозяйственных культур и электроэнергии, им придется потратить для орошения угодий.

Председатель облсовета Сергей Паращенко отметил, что областной совет рассчитывает на поддержку аграриев со стороны Кабмина Украины.

"Если же наши обращения будут проигнорированы, мы готовы провести выездное заседание прямо под стенами Кабмина, чтобы донести до власти призывы о помощи", - подытожил Паращенко.

С состоянием посевов Одесских полей еще до сессии ознакомился замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Сообщается, что ведущие специалисты ведомства будут разрабатывать алгоритм действий для оказания поддержки аграрного сектора экономики Одесской течение ближайших дней.

Урожай ожидается в объеме 65-68 млн тонн зерна, из-за чего Украина сохранит статус страны-экспортера. Об этом заявил министр Минэкономики Игорь Петрашко во время брифинга в Киеве.

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