Одесский отель отказался принимать туристов из Китая

Объявление поместили на стойке регистрации. Фото: Facebook

Пятизвездочный отель "Калифорния" в центре Одессы отказался заселять туристов из Китая.

Одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления на стойке регистрации, передает УНИАН.

"Извините, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", - говорится в объявлении на русском и английском языках.

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Баркар считает, что это связано с коронавирусом.

"Впрочем, такое объявление выглядит как дискриминация", - написал он.

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса. Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина.