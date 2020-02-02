Одесский отель отказался принимать туристов из Китая

Пятизвездочный отель "Калифорния" в центре Одессы отказался заселять туристов из Китая.
Одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления на стойке регистрации, передает УНИАН.
"Извините, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", - говорится в объявлении на русском и английском языках.
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Баркар считает, что это связано с коронавирусом.
"Впрочем, такое объявление выглядит как дискриминация", - написал он.
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса. Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина.
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