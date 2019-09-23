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понедельник, 23 сентября 2019 13:11

Одесская трагедия 2 мая: ГБР открыло дело против Парубия

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Одесская трагедия 2 мая: ГБР открыло дело против Парубия
ГБР подозревает Парубия в создании и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014. ФОТО: zn.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело о возможном участии Андрея Парубия в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Сообщил об этом бывший спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет" массовыми беспорядками", — написал Парубий.

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Как отметил экс-спикер, полученный от ГБР документ его не удивил.

"Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк", — добавил он.

По словам Парубия, ГБР классифицировало противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией украинского юго-востока как "факт создания и координации Парубием общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".

"В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно — новая, причудливая эпоха...", — прокомментировал бывший глава Верховной Рады.

2 мая 2014 в центре Одессы разгорелось массовое противостояние между сторонниками и противниками единства Украины — участниками марша "За единство Украины" и активистами "Одесской дружины". В результате погибли 48 человек, более 250 были ранены.

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