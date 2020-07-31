Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну

Министерство здравоохранения попало в конфуз из-за обновленного перечня стран красной и зеленой зон относительно ситуации с пандемией коронавируса.
В перечне МОЗ было 214 стран, а не 193, которые признает ООН, сообщает "Украинская правда".
Отдельно указали Гонконг и Тайвань, которые Украина официально считает частью КНР. Минздрав выборочно указал заморские территории Великобритании и Франции. Острова Теркс и Кайкос назвали "Турки и Кайкос".
В перечень добавили Западную Сахару, имеющую статус спорной территории. Кот-д'Ивуар назвали Берегом Слоновой Кости. Это название не используют с середины 1980-х.
Минздрав заявил в заголовке списка, что речь идет именно о странах, а не территориях.
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31 июля список с ошибками убрали с сайта МОЗ.
Министерство здравоохранения еженедельно просматривает списки стран. Люди, прибывшие из красной зоны, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы контроля "Дій удома" или пройти обсервацию.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев Covid-19. Это на 107 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заболевших с начала эпидемии, по состоянию на утро 31 июля, составляло 69 884 человека.
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