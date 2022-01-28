Обязательная служба в армии: появилась петиция об отмене военного призыва

В новой петиции автор предлагает упразднить обязательный военный призыв в армию для мужчин с 18 лет.

Призыв должен производиться только по желанию мужчины или женщины, а также иметь контрактную основу, говорится в тексте.

На сайте петиция появилась 28 декабря 2021 г., а ее автором стал Евгений Омельчук.

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Автор отмечает о правах и свободах человека, которые "неотчуждаемы и незыблемы".

В качестве аргумента он приводит статьи 21, 22 и 23 из Конституции Украины.

Петицию уже поддержали более 2 тыс. человек. Для того, чтоб ее рассмотрел президент, нужно набрать 25 тыс. голосов.

Скрин з сайту