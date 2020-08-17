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Обсерваторию на горе Поп Иван превратят в театральную площадку

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Обсерваторию на горе Поп Иван превратят в театральную площадку
В здании бывшей астрономической обсерватории на горе Пип Иван сыграют известный спектакль "Нация" Марии Матиос

На нескольких площадках здания бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван сыграют известный спектакль "Нация" Марии Матиос. Действо устроят актеры Ивано-Франковского драмтеатра, а постановка будет транслироваться онлайн.

Об этом информируют shotam.info

По замыслу инициаторов спецпроекта, Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и Ивано-Франковского драматического театра имени Ивана Франко, первое представление "Недостижимая нация" станет своеобразным спиритическим сеансом для Украины. Его поможет осуществить известная постановка по одноименной книге Марии Матиос (инсценировка - народного артиста Украины Ростислава Держипильского). В декорациях гор и сценическом пространстве в виде здания бывшей обсерватории, которая является свидетелем тех событий и в сороковые годы прошлого века, она еще более ярко откроет незаживающие раны прошлого.

"24 августа в День Независимости трупа нашего театра на стенах старинной обсерватории реализует этот уникальный проект. Мы пришли к мнению, что мы открываем новую театральную площадку именно на горе Пип Иван, который начнет не только национальный, но и международный проект", - пояснил ректор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Игорь Цепенда.

Своей мечтой о создании на горе Поп Иван арт-центра европейского уровня поделился также директор - художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский: "Мы не говорим сегодня о прошлом. Мы говорим сегодня о будущем. Мы сделаем здесь, кроме научного, еще и арт-центр европейского уровня".

С помощью современных технических средств инициаторы проекта надеются, что смогут предоставить возможность наблюдать онлайн все, что происходит в День Независимости на высоте 2028 метров. Время и ссылки на прямую трансляцию будут представлены ​​позднее.

Мероприятием под названием "Недостижимая нация" партнеры, которые сейчас возрождают обсерваторию, начинают новый дополнительный социальный проект "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОПЕВАНИЯ НА ОБСЕРВАТОРИИ".

Напомним, ревитализация обсерватории происходит в рамках проекта "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван с потребностями высокогорного спасательного учебного центра" (PIMReC) при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина 2014 - 2020. Его участниками являются Прикарпатский национальный и Варшавский университеты.

Українська літературна газета
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Дата
17
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