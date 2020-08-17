Обсерваторию на горе Поп Иван превратят в театральную площадку

На нескольких площадках здания бывшей астрономической обсерватории на горе Поп Иван сыграют известный спектакль "Нация" Марии Матиос. Действо устроят актеры Ивано-Франковского драмтеатра, а постановка будет транслироваться онлайн.
Об этом информируют shotam.info
По замыслу инициаторов спецпроекта, Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и Ивано-Франковского драматического театра имени Ивана Франко, первое представление "Недостижимая нация" станет своеобразным спиритическим сеансом для Украины. Его поможет осуществить известная постановка по одноименной книге Марии Матиос (инсценировка - народного артиста Украины Ростислава Держипильского). В декорациях гор и сценическом пространстве в виде здания бывшей обсерватории, которая является свидетелем тех событий и в сороковые годы прошлого века, она еще более ярко откроет незаживающие раны прошлого.
"24 августа в День Независимости трупа нашего театра на стенах старинной обсерватории реализует этот уникальный проект. Мы пришли к мнению, что мы открываем новую театральную площадку именно на горе Пип Иван, который начнет не только национальный, но и международный проект", - пояснил ректор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Игорь Цепенда.
Своей мечтой о создании на горе Поп Иван арт-центра европейского уровня поделился также директор - художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский: "Мы не говорим сегодня о прошлом. Мы говорим сегодня о будущем. Мы сделаем здесь, кроме научного, еще и арт-центр европейского уровня".
С помощью современных технических средств инициаторы проекта надеются, что смогут предоставить возможность наблюдать онлайн все, что происходит в День Независимости на высоте 2028 метров. Время и ссылки на прямую трансляцию будут представлены позднее.
Мероприятием под названием "Недостижимая нация" партнеры, которые сейчас возрождают обсерваторию, начинают новый дополнительный социальный проект "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОПЕВАНИЯ НА ОБСЕРВАТОРИИ".
Напомним, ревитализация обсерватории происходит в рамках проекта "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван с потребностями высокогорного спасательного учебного центра" (PIMReC) при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина 2014 - 2020. Его участниками являются Прикарпатский национальный и Варшавский университеты.
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