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среда, 05 февраля 2020 15:08

Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
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Поп Иван Черногорский 5 февраля.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Поп Иван Черногорский 5 февраля.
Поп Иван Черногорский 4 февраля.
Поп Иван Черногорский 4 февраля.
Поп Иван Черногорский 5 февраля.

Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, сегодня полностью покрыта снегом.

Астрономо-метеорологическая обсерватория "Белый слон" скована льдом.

"По состоянию на 11:30 5 февраля 2020-го на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер северо-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды - 10°C" - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательный поста в Facebook.

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Такая погода на вершине высотой 2020 м держится с середины января.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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