Оборотень с золотыми глазами в ВСУ появился новый нарукавный знак

В Генеральном штабе ВСУ утвердили новый нарукавный знак для военных сил специальных операций.

Нарукавный знак к парадному, парадно-выходному и повседневному обмундированию Командование ССО имеет вид темно-серого геральдического щита.

Автор: facebook В ВСУ появился новый нарукавный знак с оборотнем

В центре щита изображена серебряная голова вурдалаки с золотыми глазами, которая олицетворяет руководящую структуру, сообщает командование ССО.

В пасти волк держит две стрелы, которые является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтожен враг. Целая стрела в клыках - нейтрализован враг. То есть председатель ССО решает, какой враг уничтожается, который нейтрализуется.

Стрелы являются молниеносной опасностью, которая уничтожена. По легенде, казаки-характерники, которые могли вращаться на волков, могли ловить руками или отражать стрелы.

В середине нарукавного знака размещен золотой стилизованный двузуб покровителя УСН - князя Святослава Храброго.

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