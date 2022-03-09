"Обнять и плакать" - сети насмехаются над формой оккупантов

Солдаты Российской Федерации приезжают воевать на Украину в форме советских времен. В сети уже активно насмехаются над нарядами оккупантов.
"Шлемы стальные 1941 года, берцы - "1000 шагов", итог для магазинов - "обнять и плакать", ремень поясной полевой с жестью советской звездой, ну и горшок чтобы не в*раться (в комплекте). Легендарная и непобедимая армия." . Бояться всем", - написал в Facebook генерал-майор Николай Куклюк.
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Перед этим смеялись над техникой оккупанта. В частности, с того, что Путин посылает боевиков воевать в Украину на старых автобусах, "Газели", КамАЗы. В социальной сети смеялись, что скоро россияне будут ехать к нам на лошадях.
У оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. Оккупанты деморализованы и начали пьянствовать. Параллельно нападают на украинских крестьян и на заправки.
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