У оккупантов нет ресурсов, они начали пьянствовать - СБУ

Оккупанты в разговорах говорят о катастрофическом положении дел. Фото: "Ищи своих"

У оккупантов начались большие проблемы с обеспечением

СБУ перехватила разговор, на котором захватчик жалуется жене, что о них забыло руководство.

"И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины", - говорится в сообщении.

Оккупанты деморализованы и начали пьянствовать. Параллельно нападают на украинских крестьян и на заправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные захватчики открыли стрельбу по гражданским под Херсоном

В видео есть нецензурная лексика!

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.