У оккупантов нет ресурсов, они начали пьянствовать - СБУ

У оккупантов начались большие проблемы с обеспечением
СБУ перехватила разговор, на котором захватчик жалуется жене, что о них забыло руководство.
"И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины", - говорится в сообщении.
Оккупанты деморализованы и начали пьянствовать. Параллельно нападают на украинских крестьян и на заправки.
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В видео есть нецензурная лексика!
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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