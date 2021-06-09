Обновили статистику о Covid-19: какова ситуация в регионах

За последние сутки в Украине обнаружили 1385 новых больных коронавирусом. Из них 57 детей и 74 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Умерли 51 410 пациентов, из них 77 - за последние сутки. Выздоровели 2 108 684 человека, за последние сутки - 6962, сообщает Минздрав.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине начали Covid-вакцинацию жителей Крыма. Адреса пунктов
Количество заболеваний/прививок в регионах в сутки:
м. Киев - 262/6 605
Винницкая область - 18/691
Волынская область - 42/1 042
Днепропетровская область - 75/6 963
Донецкая область - 56/504
Житомирская область - 16/1 031
Закарпатская область - 31/353
Запорожская область - 43/2 276
Ивано-Франковская область - 30/804
Киевская область - 142/5 162
Кировоградская область - 20/735
Луганская область - 21/1 254
Львовская область - 55/2 942
Николаевская область - 59/1 277
Одесская область - 44/1 270
Полтавская область - 41/3 036
Ровенская область - 75/1 374
Сумская область - 43/874
Тернопольская область - 24/1 068
Харьковская область - 87/2 129
Херсонская область - 68/457
Хмельницкая область - 64/1 004
Черкасская область - 36/2 238
Черновицкая область - 22/655
Черниговская область - 11/181
С учетом распространения новых штаммов Covid-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.
В странах с наибольшим доступом к вакцинам от Covid-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Комментарии