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среда, 09 июня 2021 08:50

Обновили статистику о Covid-19: какова ситуация в регионах

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Обновили статистику о Covid-19: какова ситуация в регионах
Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1385 новых больных коронавирусом. Из них 57 детей и 74 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Умерли 51 410 пациентов, из них 77 - за последние сутки. Выздоровели 2 108 684 человека, за последние сутки - 6962, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний/прививок в регионах в сутки:

м. Киев - 262/6 605

Винницкая область - 18/691

Волынская область - 42/1 042

Днепропетровская область - 75/6 963

Донецкая область - 56/504

Житомирская область - 16/1 031

Закарпатская область - 31/353

Запорожская область - 43/2 276

Ивано-Франковская область - 30/804

Киевская область - 142/5 162

Кировоградская область - 20/735

Луганская область - 21/1 254

Львовская область - 55/2 942

Николаевская область - 59/1 277

Одесская область - 44/1 270

Полтавская область - 41/3 036

Ровенская область - 75/1 374

Сумская область - 43/874

Тернопольская область - 24/1 068

Харьковская область - 87/2 129

Херсонская область - 68/457

Хмельницкая область - 64/1 004

Черкасская область - 36/2 238

Черновицкая область - 22/655

Черниговская область - 11/181

С учетом распространения новых штаммов Covid-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.

В странах с наибольшим доступом к вакцинам от Covid-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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