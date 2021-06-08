Новые штаммы коронавируса могут привести к катастрофическим последствиям - ВОЗ

В ВОЗ забили тревогу относительно новых штаммов коронавируса. Фото: Reuters

С учетом распространения новых штаммов Covid-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован.

В странах с наибольшим доступом к вакцинам от Covid-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность штаммами, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - добавил Гебрейесус.

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ВОЗ начнет маркировать штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита. Таким образом организация надеется упростить для общественности растущее количество мутаций. Вероятно появление устойчивых к существующим Covid-вакцинам штаммов коронавируса.