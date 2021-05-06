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четверг, 06 мая 2021 09:26

Обновили список карантинных зон: стало меньше "красных" областей

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Красную зону карантина сократили на три области. Сегодня из нее вывели Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Согласно решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковская и Хмельницкая области перешли в желтую зону, поскольку их показатели отвечают установленным критериям. Черниговская область перешла в оранжевую зону ограничений.

 

В оранжевой зоне запрещены:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек;

- работа хостелов и туристических баз, кроме отелей;

- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря.

В зоне строгого карантина остаются Сумская, Полтавская и Запорожская области. В красной зоне предусматривается введение жестких ограничений, которые действовали во время январского локдауна.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6038 новых больных коронавирусом. Это почти 4 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 271, медработников - 113. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 097 024 украинца. Умерли 45 451 пациент, из них 374 - за последние сутки. Выздоровели 1 711 709 пациентов, за последние сутки - 14 351.

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Дата
06
мая

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