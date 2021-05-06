Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 6038 новых больных коронавирусом. Это почти 4 тыс. больше, чем днем ранее. Из них детей - 271, медработников - 113.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях. Такие данные по состоянию на утро 6 мая сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 097 024 украинца. Умерли 45 451 пациент, из них 374 - за последние сутки. Выздоровели 1 711 709 пациентов, за последние сутки - 14 351.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 622 случая / 5608 прививок;
Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививка;
Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 403 случая / 551 прививка;
Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область - 544 случая / 431 прививка;
Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.
Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В красной находятся шесть областей. В оранжевой зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. С сегодняшнего дня Житомирщина также будет применять противоэпидемические меры, предусмотренные для оранжевого уровня. Остальные регионы, а также Киев, находятся в желтой зоне.
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