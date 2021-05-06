Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика

 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
Просмотров: 603
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 621
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 351
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 504
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 621
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 486
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2403
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
10
18
6
5
&quot;Картины и эксклюзивные вещи&quot; -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
&quot;Не прижилась&quot;: недавно отремонтированная дорога поросла травой
"Не прижилась": недавно отремонтированная дорога поросла травой
Видео
Все видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 351
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 387
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 08:18

Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика

  Комментировать
Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6038 новых больных коронавирусом. Это почти 4 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 271, медработников - 113.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях. Такие данные по состоянию на утро 6 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 097 024 украинца. Умерли 45 451 пациент, из них 374 - за последние сутки. Выздоровели 1 711 709 пациентов, за последние сутки - 14 351.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 622 случая / 5608 прививок;
Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;
Волынская область - 161 случай / 196 прививок;
Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;
Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;
Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;
Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;
Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;
Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививка;
Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;
Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;
Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;
Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;
Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;
Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;
Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 403 случая / 551 прививка;
Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;
Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;
Харьковская область - 544 случая / 431 прививка;
Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;
Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;
Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;
Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В красной находятся шесть областей. В оранжевой зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. С сегодняшнего дня Житомирщина также будет применять противоэпидемические меры, предусмотренные для оранжевого уровня. Остальные регионы, а также Киев, находятся в желтой зоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Индийского проводника выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 23553
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 21412
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7614
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 21 Просмотров: 7200
Царица ходила голая по дворцу
Царица ходила голая по дворцу
 Просмотров: 4167
Общество
Украину накроют майские грозы: синоптики обновили прогноз
Украину накроют майские грозы: синоптики обновили прогноз Просмотров: 63
"Превратили дело в фарс" - Антоненко дал первое интервью на свободе
"Превратили дело в фарс" - Антоненко дал первое интервью на свободе Просмотров: 279
Гороскоп на 6 мая: чего в этот день делать нельзя
Гороскоп на 6 мая: чего в этот день делать нельзя
 Просмотров: 693
Народные традиции 6 мая - сегодня просят помощи в борьбе с врагами
Народные традиции 6 мая - сегодня просят помощи в борьбе с врагами Просмотров: 432
Церковный праздник 6 мая - почему этот день особенный
Церковный праздник 6 мая - почему этот день особенный Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
21
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
1
Штаб сообщил об активности врага на фронте
Голосов: 56142
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть