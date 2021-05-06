Covid-показатели рванули вверх: свежая статистика

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6038 новых больных коронавирусом. Это почти 4 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 271, медработников - 113.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях. Такие данные по состоянию на утро 6 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 097 024 украинца. Умерли 45 451 пациент, из них 374 - за последние сутки. Выздоровели 1 711 709 пациентов, за последние сутки - 14 351.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 622 случая / 5608 прививок;

Винницкая область - 147 случаев / 1096 прививок;

Волынская область - 161 случай / 196 прививок;

Днепропетровская область - 543 случая / 2604 прививки;

Донецкая область - 599 случаев / 1389 прививок;

Житомирская область - 107 случаев / 442 прививки;

Закарпатская - 72 случая / 408 прививок;

Запорожская область - 357 случаев / 1080 прививок;

Ивано-Франковская область - 51 случай / 401 прививка;

Киевская область - 126 случаев / 1886 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 442 прививки;

Луганская область - 237 случаев / 493 прививки;

Львовская область - 166 случаев / 1610 прививок;

Николаевская область - 210 случаев / 869 прививок;

Одесская область - 329 случаев / 1038 прививок;

Полтавская область - 395 случаев / 76 прививок;

Ровенская область - 403 случая / 551 прививка;

Сумская область - 139 случаев / 562 прививки;

Тернопольская область - 101 случай / 419 прививок;

Харьковская область - 544 случая / 431 прививка;

Херсонская область - 125 случаев / 460 прививок;

Хмельницкая область - 166 случаев / 978 прививок;

Черкасская область - 297 случаев / 597 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 313 прививок;

Черниговская область - 25 случаев / 545 прививок.

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В красной находятся шесть областей. В оранжевой зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. С сегодняшнего дня Житомирщина также будет применять противоэпидемические меры, предусмотренные для оранжевого уровня. Остальные регионы, а также Киев, находятся в желтой зоне.