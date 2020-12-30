Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года

Столицу с Новым годом дождь поздравит лишь под утро 1 января. Фото: pixabay.com

Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенняя. Встречать праздник предстоит с туманами и влажным теплом. Прохладнее будет только на западе и востоке.

Температура воздуха завтра днем, а также 1 января будет колебаться в пределах +4...10°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Свежее будет в восточных областях, где ночью немного подморозит до 0...-3°С. Днем столбики термометров покажут +1...4°С. Самым теплым Новый год предполагается в южной части страны, максимально до +7...12°С, в Крыму до +12...15°С.

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В западных областях в следующие 2 суток температура воздуха немного снизится, а потому возрастет и вероятность снега. Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях. На остальной территории без существенных осадков, только морось. А уже в течение ночи и дня 1 января 2021 года дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. Но на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут поздно вечером 1 января, а то и ночью 2 числа. Ветер остается порывистым.

В Киеве 31 декабря без существенных осадков. Столицу с Новым годом дождь поздравит лишь под утро 1 января. Температура воздуха в заключительный день 2020-го ожидается +5...7°С. А в новогоднюю ночь будет до +6°С. Днем 1 января в Киеве до +9°С.

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Сегодня погода в Украине будет пасмурной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом и сильный штормовой ветер. На востоке страны без существенных осадков, сильный ветер. Ночная температура от -2...+5°С. Холоднее всего будет в Луганской области и Харькове - днем от +2...5°С.