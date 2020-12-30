Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года

 
Ексклюзивы
1/5
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 621
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 657
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1674
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 990
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1215
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7695
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 873
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Фото
Все фото
5
26
8
3
8
&quot;За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона&quot;. Ведущая тревела съела необычный десерт
"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт
Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото
Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Видео
Все видео
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация
Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1674
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 990
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20214
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 720
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 12:26

Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года

  Комментировать
Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года
Столицу с Новым годом дождь поздравит лишь под утро 1 января. Фото: pixabay.com

Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенняя. Встречать праздник предстоит с туманами и влажным теплом. Прохладнее будет только на западе и востоке.

Температура воздуха завтра днем, а также 1 января будет колебаться в пределах +4...10°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Свежее будет в восточных областях, где ночью немного подморозит до 0...-3°С. Днем столбики термометров покажут +1...4°С. Самым теплым Новый год предполагается в южной части страны, максимально до +7...12°С, в Крыму до +12...15°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где украинцы будут встречать 2021 год

В западных областях в следующие 2 суток температура воздуха немного снизится, а потому возрастет и вероятность снега. Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31 декабря в западных областях. На остальной территории без существенных осадков, только морось. А уже в течение ночи и дня 1 января 2021 года дожди продвинутся вглубь страны. На востоке осадков не ожидается. Но на Днепропетровщину и Запорожье осадки дойдут поздно вечером 1 января, а то и ночью 2 числа. Ветер остается порывистым.

В Киеве 31 декабря без существенных осадков. Столицу с Новым годом дождь поздравит лишь под утро 1 января. Температура воздуха в заключительный день 2020-го ожидается +5...7°С. А в новогоднюю ночь будет до +6°С. Днем 1 января в Киеве до +9°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники

Сегодня погода в Украине будет пасмурной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом и сильный штормовой ветер. На востоке страны без существенных осадков, сильный ветер. Ночная температура от -2...+5°С. Холоднее всего будет в Луганской области и Харькове - днем от +2...5°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 12232
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 11340
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 10764
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 9477
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
 Просмотров: 5724
Общество
"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт
"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт
5
 Просмотров: 360
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
 1 Просмотров: 648
Медицинский гороскоп на 30 декабря: чего нельзя делать в этот день
Медицинский гороскоп на 30 декабря: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 216
Мокрый снег и штормовой ветер: где сегодня пройдут ливни
Мокрый снег и штормовой ветер: где сегодня пройдут ливни Просмотров: 198
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
22
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
9
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
3
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
2
Пристойні дівчата
Голосов: 54636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть